Фрэнк Лэмпард: Для меня было гордостью тренировать «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после увольнения из клуба.

«Для меня было гордостью тренировать клуб, который долгое время был частью моей жизни. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку в последние 18 месяцев. Я надеюсь, они понимают, что значат для меня.

Я горжусь нашими воспитанниками, которые вышли на новый уровень. Это будущее клуба. Конечно, я расстроен, потому что нам не хватило времени.

Хотел бы поблагодарить Романа Абрамовича, персонал, игроков и свой тренерский штаб. Желаю клубу всего самого наилучшего в будущем», - написал англичанин в инстаграме.

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Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года. Прошлый сезон команда под руководством бывшего полузащитника завершила на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В текущем сезоне «аристократы» расположились на девятой позиции, набрав в 19 матчах 29 очков.

По сообщениям СМИ, новым главным тренером «Челси» станет Томас Тухель, ранее уволенный из «ПСЖ».