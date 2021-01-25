Константин Кучаев: Соскучился по тренировкам с командой. Отдельно - все-таки не то

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от первой тренировки в общей группе армейцев.

Хавбек продолжает восстановление после травмы колена.

«Соскучился по тренировкам с командой. Отдельно - все-таки не то. Всем вместе работать приятнее.

У нас была разминка и упражнения с мячом, основную часть нам проводить с командой пока не разрешают. Чувствую себя я уже хорошо, как только доктора разрешат работать на полную, буду к этому готов», - цитирует россиянина пресс-служба красно-синих.

Напомним, Кучаев получил травму колена в начале декабря прошлого года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел за красно-синих 19 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.