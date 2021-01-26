Бывший защитник «Арсенала» Папастатопулос перешел в «Олимпиакос»

Бывший защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос перешел в «Олимпиакос».
Пресс-служба греческого клуба сообщает, что контракт с 32-летним футболистом заключен до июня 2023 года.
Σωκράτη καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @SokratisPapa5! 🔴⚪— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 25, 2021
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Напомним, Папастатопулос выступал за «Арсенал» с 2018 года. 20 января стало известно, что защитник покидает лондонский клуб.