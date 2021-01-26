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26 января 00:51
автор: Юрий Нечаев

Дубль Гарсии помог «Атлетику» разгромить «Хетафе»

Клуб из «Бильбао» опередил соперника в таблице чемпионата Испании.

«Атлетик» разгромил «Хетафе» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Рауль Гарсия, по разу отличились Йерай Альварес, Алехандро Беренгер и Оскар Де Маркос.

У гостей мяч на свой счет записал Марк Кукурелья.

На 29-й минуте при счете 1:1 нападающий «Хетафе» Хайме Мата не реализовал пенальти.

«Атлетик» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив своего сегодняшнего соперника. В активе «Хетафе» 23 очка и 13-я позиция.

Следующие матчи команды проведут 31 января. «Хетафе» на своем поле примет «Алавес», а «Атлетик» сыграет в гостях с «Барселоной».

источник: «Советский спорт»
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