Дубль Гарсии помог «Атлетику» разгромить «Хетафе»

«Атлетик» разгромил «Хетафе» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Рауль Гарсия, по разу отличились Йерай Альварес, Алехандро Беренгер и Оскар Де Маркос.

У гостей мяч на свой счет записал Марк Кукурелья.

На 29-й минуте при счете 1:1 нападающий «Хетафе» Хайме Мата не реализовал пенальти.

«Атлетик» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив своего сегодняшнего соперника. В активе «Хетафе» 23 очка и 13-я позиция.