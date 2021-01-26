Павел Худяков: Денег на спасение «Тамбова» пока нет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с финансированием клуба.
— Пока все будем делать, чтобы спасти клуб. Будем все обсуждать на собрании. На самом деле, денег пока нет.
— Нет опасности, что команда просто разбежится и уйдет главный тренер?
— Все может быть, - цитирует Худякова «Спорт день за днем».
Функционер добавил, что окончательно ситуация с будущим клуба прояснится до конца текущей недели.
Добавим, что «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.