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26 января 06:09
автор: Артур Гичунцев

Агент Бензема: Верю, что Карим вернется в «Лион». Он постоянно говорит об этом

33-летний нападающий – воспитанник французского клуба.

Карим Джазири, агент форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, заявил, что его клиент рассматривает вариант с возвращением в «Лион».

«Искренне верю, что это случится. Он постоянно говорит об этом и следит за выступлением команды. Надеюсь, Карим вернется в «Лион» и завершит там карьеру. К тому же, он никогда не был на стадионе «Стад де Люмьер». Ему хочется сыграться там. «Лион» – навсегда в его сердце», – цитирует агента Football Espana.

Напомним, Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года. В составе французов он провел 148 матчей, забил 66 голов и отдал 26 голевых передач.

Добавим, что его контракт с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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