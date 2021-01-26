Александр Заваров: Кокорин принесет пользу «Фиорентине»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Александр Заваров высказался о переезде Александра Кокорина в чемпионат Италии.

«Фиорентине» сейчас нужна помощь сильных игроков, которые способны забивать. Но это, конечно, не такая «Фиорентина», какой она была раньше, в годы моих выступлений. После того что произошло с Кокориным – а в жизни всякое случается, и все были молодыми – думаю, он все понял. И ему как раз надо было поменять обстановку, поехать в другую страну – необязательно в Италию, хоть в Молдавию. И мне кажется, что с опытом и качеством игры, которые он показывал раньше, он принесет пользу новому клубу. И здесь вопрос не только спортивной карьеры, но и психологического, человеческого состояния.

Какова атмосфера на стадионе «Артемио Франки»? Там сейчас, конечно, новые стадионы, но город – футбольный. Болельщик там требовательный, руководители тоже. При этом созданы все условия, чтобы играть и ни о чем не заморачиваться. Могу посоветовать Кокорину пройти хотя бы начальные курсы итальянского. Тем более, учится этот язык хорошо. Тогда он сможет общаться с коллегами, а общение в Италии, как известно, очень важно. К тому же это поможет начать быстрее ориентироваться в таком красивом городе, как Флоренция», – цитирует Заварова «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что переход Кокорина обошелся «Фиорентине» в 3,5 млн евро. При этом «Спартак» может получить дополнительные выплаты в случае продажи игрока в другую команду.

Добавим, что в составе москвичей 29-летний форвард играл с лета 2020 года. В его активе 10 матчей, два гола и два голевых паса.