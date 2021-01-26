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26 января 07:28
автор: Артур Гичунцев

«Милан» предложил контракт хавбеку «Порту» Отавио

Летом 2021 года бразилец станет свободным агентом.

«Милан» намерен подписать футболиста «Порту» Отавио. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По его данным, «россонери» уже предложили контракт игроку с зарплатой два млн евро за сезон. 25-летний полузащитник ответил отказом. Он хочет получать на «Сан-Сиро» три млн евро в год и заключить соглашение на четыре сезона.

Напомним, Отавио оказался в системе «драконов» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил три гола и отдал восемь голевых передач.

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Публикация от Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo)

источник: «Советский спорт»
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