«Милан» предложил контракт хавбеку «Порту» Отавио

«Милан» намерен подписать футболиста «Порту» Отавио. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По его данным, «россонери» уже предложили контракт игроку с зарплатой два млн евро за сезон. 25-летний полузащитник ответил отказом. Он хочет получать на «Сан-Сиро» три млн евро в год и заключить соглашение на четыре сезона.

Напомним, Отавио оказался в системе «драконов» летом 2014 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил три гола и отдал восемь голевых передач.