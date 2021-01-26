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26 января 07:50
автор: Артур Гичунцев

Кирьяков – о переходе Кокорина в «Фиорентину»: Поступок достоин уважения: выбрал футбол, а не деньги

Накануне, 25 января форвард прошел медосмотр в Риме, а сегодня проведет встречу с руководством «фиалок».

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поддержал решение Александра Кокорина перейти из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«С трудом поверил в трансфер Кокорина и был удивлен, когда об этом сообщили. Учитывая все, что происходило в последние годы в российском футболе, думал, что Александр предпочтет спокойное завершение карьеры в нашем чемпионате, получая при этом очень солидные деньги. Что тут скажешь, молодец. Поступок достоин уважения: выбрал футбол, а не деньги. И он правильно сказал, что это был его последний шанс попробовать себя на международном уровне.

Кокорин обладает скоростью, дриблингом – это очевидно. Но наши игроки с первых минут пребывания в европейских клубах должны понимать, что нужно работать серьезно каждый день и полностью выкладываться в тренировочном процессе, где каждый бьется за место в составе. Знаю это по себе. Многие ломаются, потому что в России совсем другие требования.

За нарушения в Европе предусмотрены очень жесткие санкции со стороны клубов. Все следят не только за твоей профессиональной деятельностью, но и за тем, как ведешь себя вне футбольного поля. Тем более Италия – сумасшедшая страна в плане болельщиков, тебя будут узнавать на каждом углу, и не дай бог ты себе что-то позволишь. Это будет моментально выявляться и строго наказываться. Там особо не погуляешь», – цитирует Кирьякова «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что переход Кокорина обошелся «Фиорентине» в 3,5 млн евро. При этом «Спартак» может получить дополнительные выплаты в случае продажи игрока в другую команду.

Добавим, что в составе москвичей 29-летний форвард играл с лета 2020 года. В его активе 10 матчей, два гола и два голевых паса.

источник: «РБ-Спорт»
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