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26 января 08:31
автор: Артур Гичунцев

Гвардиола – об увольнении Лэмпарда: Каждый тренер нуждается в терпении руководства

42-летний англичанин работал на «Стэмфорд Бридж» с июля 2019 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение «Челси» уволить Фрэнка Лэмпарда. Напомним, об этом стало известно в понедельник, 25 января.

«От тренера требуется одно – победы. Никаких проектов нет. Если ты не побеждаешь, тебя отправят в отставку. Все может решиться за один месяц.

Уважаю решение «Челси» и не буду оценивать их выбор, но каждый специалист нуждается в терпении руководства. Каждому тренеру нужно время, чтобы воплотить свои идеи в жизнь», – цитирует Гвардиолу ESPN.

Добавим, что в текущем сезоне лондонский клуб занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что новым тренером «синих» станет Томас Тухель.

источник: «Советский спорт»
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