Долги «Барселоны» превысили один миллиард евро

В 2020 году убытки «Барселоны» составили 488,4 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Отмечается, что долги каталонцев составляют 1,173 млрд евро. В клубе надеются отложить выплаты задолженности до 30 июня 2021 года.

Также уточняется, что причиной текущего положения послужила пандемия коронавируса, из-за которой футбольные власти запретили проведение матчей в присутствии зрителей.

Добавим, что в текущем сезоне команда Рональда Кумана занимает третье место в примере, набрав 37 очков.