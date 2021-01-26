Защитник «Наполи» Малькюи может перейти в «Фиорентину», ранее игроком интересовался «Спартак»

Правый защитник «Наполи» Кевин Малькюи может стать игроком другого клуба Серии А – «Фиорентины».

По информации сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «фиалок» нуждается в усилении правого фланга обороны после ухода Поля Лиролы в «Марсель». Сделка должна состояться в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация о том, что в услугах 29-летнего француза заинтересован «Спартак». В свою очередь, неаполитанцы готов отпустить своего футболиста в другую команду.

Малькюи перешел в «Наполи» в августе 2018 года из «Лилля» за 12 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 35 матчах, отдав четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.