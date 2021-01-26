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26 января 10:55
автор: Артур Гичунцев

«Это потеря для нас, жалко, что он ушел». Ларссон – о переходе Кокорина в «Фиорентину»

Накануне, 25 января форвард прошел медосмотр в Риме, а сегодня проведет встречу с руководством «фиалок».

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своем отношении к переходу Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша – хороший футболист и человек, который помог бы команде.

Испытал ли легкую зависть? Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я». Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него», – цитирует шведского форварда телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что переход Кокорина обошелся «Фиорентине» в 3,5 млн евро. При этом «Спартак» может получить дополнительные выплаты в случае продажи игрока в другую команду.

Добавим, что в составе москвичей 29-летний форвард играл с лета 2020 года. В его активе 10 матчей, два гола и два голевых паса.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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