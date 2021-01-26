Джордан Ларссон: Промес – легенда «Спартака». Думаю, мы могли бы сыграться

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о возможном возвращении форварда «Аякса» Квинси Промеса.

«Всегда приятно играть с хорошими футболистами. Квинси – легенда «Спартака», фанаты любят его. Он много забивал, выиграл чемпионство. Мы играем в похожем стиле, поэтому думаю, что мы могли бы хорошо сыграться вместе, если такая возможность представится», – цитирует форвард телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.