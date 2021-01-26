Кассано назвал Кокорина феноменальным футболистом и поздравил «Фиорентину» с его подписанием

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Антонио Кассано поддержал решение «Фиорентины» подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Фантастика! Я уже написал спортивному директору клуба Даниэле Праде, что он пригласил феноменального игрока», – цитирует итальянца Firenze Viola.

Ранее сообщалось, что переход Кокорина обошелся «Фиорентине» в 3,5 млн евро. При этом «Спартак» может получить дополнительные выплаты в случае продажи игрока в другую команду.

Добавим, что в составе москвичей форвард играл с лета 2020 года. В его активе 10 матчей, два гола и два голевых паса.