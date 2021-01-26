Александр Головин: В «Монако» были непростые моменты, но мыслей о возвращении никогда не было

Полузащитник «Монако» Александр Головин, купленный у московского ЦСКА, заявил, что никогда не думал о возвращении в российский чемпионат.

«Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться, точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице», – цитирует Головина Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезон 24-летний хавбек отыграл за «Монако» шесть матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.