«Зенит» занял 15-е место в рейтинге клубов с наибольшим доходом за 2020 год

Портал Deloitte опубликовал рейтинг клубов, получивших самые большие доходы по итогам 2020 года.

Отметим, что в топ-20 попал действующий чемпион чемпионата России – «Зенит», ставший 15-м. Его доход составил 236,5 миллионов евро. В прошлом году петербуржцы заняли 28-е место.

Лидером среди клубов стала «Барселона», заработавшая 715,1 миллионов евро. Вторая строчка за «Реалом» (714,9). Тройку лучших замкнула «Бавария» (634,1).

В 2020 году «Зенит» стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.