«ПСЖ» перебил предложение «Реала» и готов платить Мбаппе 36 млн евро за сезон

«ПСЖ» намерен сохранить форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, на которого претендует мадридский «Реал».

Как сообщает AS, испанцы готовы подписать с ним контракт и повторить его условия в столичном клубе. Напомним, в данный момент нападающий получает в «ПСЖ» 21 млн евро в год. Французы, в свою очередь, не планируют расставаться с игроком и предложили ему новый договор с зарплатой 36 млн евро за сезон.

Отмечается, что «Реал» не готов повторить такие условия, однако, предлагает форварду поделить имиджевые права, которые принесут ему дополнительные заработок.

Добавим, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил 16 голов и отдал девять голевых передач.