Далер Кузяев: Я был готов на понижение зарплаты ради того, чтобы перейти в любой клуб АПЛ

Напомним, что 28-летний россиянин решил не продлевать контракт с петербуржцами летом прошлого года и ненадолго стал свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что игрока связывали с переговорами с такими командами, как «Алавес», «Валенсия», «Галатасарай» и «Глазго Рейнджерс». В конечном итоге футболист вернулся в состав сине-бело-голубых, подписав контракт до конца июня 2023 года.

– Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошел бы в любой клуб, – приводит слова Кузяева «Спорт день за днем».

Кузяев является воспитанником академии «Зенита». Всего хавбек провел за клуб из Санкт-Петербурга 109 матчей, в которых забил 14 голов и сделал десять результативных передач. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 15 встреч (2 гола).