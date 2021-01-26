За пост президента ФНЛ поборются два кандидата

Официальный сайт Футбольной национальной лиги сообщил о претендентах на пост президента организации.

Отмечается, что по итогам избирательной комиссии допустили двух кандидатов: генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева, кандидатуру которого выдвинули 13 клубов лиги, а также исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, выдвинутый двумя командами.

Ранее стало известно, что от выборов в президенты отказались бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, а также экс-президент железнодорожников Ольга Смородская.

Выборы нового главы ФНЛ состоятся на заседании общего собрания клубов лиги 25 февраля. В декабре прошлого года эту должность покинул Игорь Ефремов.