РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых игроков из-за финансовых долгов

Российский футбольный союз во время сегодняшнего заседания палаты по разрешению споров принял решение запретить «Тамбову» регистрировать новых игроков.

Отмечается, что организация удовлетворили заявления бывших игроков тамбовчан о взыскании с клуба задолженностей, а именно голкипера Георгия Шелии, полузащитника Исхана Гелояна и нападающих Хасана Мамтова и Михаила Костюкова

Таким образом, снятие запрета с клуба на регистрацию новых футболистов может быть снят после того, как обязательства перед бывшими игроками клуба будут исполнены.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав 13 очков.