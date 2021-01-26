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26 января 16:01

РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых игроков из-за финансовых долгов

Тамбовский клуб продолжает находиться в сложной финансовой ситуации.

Российский футбольный союз во время сегодняшнего заседания палаты по разрешению споров принял решение запретить «Тамбову» регистрировать новых игроков.

Отмечается, что организация удовлетворили заявления бывших игроков тамбовчан о взыскании с клуба задолженностей, а именно голкипера Георгия Шелии, полузащитника Исхана Гелояна и нападающих Хасана Мамтова и Михаила Костюкова

Таким образом, снятие запрета с клуба на регистрацию новых футболистов может быть снят после того, как обязательства перед бывшими игроками клуба будут исполнены.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав 13 очков.

источник: РФС
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