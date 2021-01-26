Агент: «Аталанта» не собирается продавать Малиновского

«История с «Брюгге» - это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап и о возвращении в Бельгию не может быть и речи. Если бы Руслану нужно было найти команду, мы бы это сделали без проблем и в более сильном чемпионате, чем бельгийский, при всем к нему уважении.

Другие предложения по Руслану у «Аталанты» были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит», – сказал Серебренников в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua.