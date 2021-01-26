Эмери станет владельцем клуба третьего испанского дивизиона

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в ближайшее время станет владельцем клуба «Реал Унион» из города Ирун, который находится в Басконии.

Как сообщает газета AS в данный момент юристы Эмери ведут переговоры с нынешними владельцами клуба, который выступает в третьем испанском дивизионе сегунде B. Сделка должна быть оформлена в начале февраля.

За «Реал Унион» выступали дед и отец бывшего тренера московского «Спартака» Антонио Эмери и Хуан Эмери. Оба были вратарями.

Клуб из Ируна был основан в 1915 году, а в 1929-м стал одной из десяти команд, принявших участие в первом чемпионате Испании. В 1932-м команда вылетела из примеры и больше никогда не выступала в элитном дивизионе.

Также в активе «Реала Униона» четыре победы в Кубке Испании – в 1913, 1918, 1924 и 1927 годах.