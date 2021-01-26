Арбитр ФИФА получил трехлетнюю дисквалификацию за организацию договорных матчей

В Узбекистане футбольного судью отстранили на три года за участие в организации договорных матчей.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров» (Украина), ссылаясь на пресс-службу Ассоциации футбола Узбекистана был наказан арбитр ФИФА Шерзод Касимов. Его обвиняли в причастности к манипуляциям, повлиявшим на итоговые результаты матчей узбекской суперлиги.

Виновность 32-летнего Касимова установила комиссия АФУ. В течение трех ближайших лет он не имеет права заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом.