Месси учит французский язык

Журналист Жоффруа Гаретье в эфире французского Canal+ сообщил, что Лионель Месси и его близкие приступили к изучению французского языка.

«У меня есть информация, что Лионель Месси и вся его семья, жена и дети, берут уроки французского, – рассказал Гаретье. – Зачем им учить французский, если он подпишет контракт с «Манчестер Сити»? Это не имело бы смысла. Я доверяю источнику, он очень надежен. На мой взгляд, это может привести только к тому, что Месси покинет «Барселону», у которой долги. Они не потянут зарплату Мессии. Его жена также будет иметь решающий голос при выборе клуба. Очевидно, что выбор будет в пользу «ПСЖ». Так что уроки французского, которые помогут интегрироваться в повседневной жизни, мне кажутся логичным шагом».

Нынешний контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня нынешнего года. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Лионель может перейти либо в «Пари Сен-Жермен», либо в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне аргентинец забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах за «Барселону».