«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника Сансона из «Марселя»

Бирмингемская «Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о переходе 26-летнего центрального полузащитника Моргана Сансона из «Марселя».

Французский футболист подписал контракт на четыре с половиной года. По информации портала Transfermarkt, «Астон Вилла» заплатит за трансфер 15,8 млн евро.

В январе 2017-го Сансон перешел в «Марсель» из «Монпелье» за 9 млн евро. С тех пор Морган провел за марсельский клуб 158 матчей, забив 25 мячей и сделав 22 голевые передачи.

В нынешнем сезоне на его счету два гола и три ассиста в 19 играх за «Марсель».