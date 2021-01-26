«Челси» объявил о назначении Тухеля на должность главного тренера

Пресс-служба «Челси» объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Напомним, что 29 декабря 47-летний немец был уволен из «ПСЖ», проработав в парижском клубе два с половиной года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» дважды подряд выиграл титул чемпионов Франции, а в сезоне-2019/20 впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов, в котором уступил со счетом 0:1 мюнхенской «Баварии».

Вчера 25 января из «Челси» был официально уволен Фрэнк Лэмпард, тренировавший лондонцев с июля 2019 года. В данный момент синие занимают девятое место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 19 матчах.