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26 января 21:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Челси» объявил о назначении Тухеля на должность главного тренера

Немец, ранее работавший в «Пари Сен-Жермен», заключил с лондонским клубом контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

Пресс-служба «Челси» объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера.

Напомним, что 29 декабря 47-летний немец был уволен из «ПСЖ», проработав в парижском клубе два с половиной года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» дважды подряд выиграл титул чемпионов Франции, а в сезоне-2019/20 впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов, в котором уступил со счетом 0:1 мюнхенской «Баварии».

Вчера 25 января из «Челси» был официально уволен Фрэнк Лэмпард, тренировавший лондонцев с июля 2019 года. В данный момент синие занимают девятое место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 19 матчах.

Тухель, заключивший с клубом Романа Абрамовича контракт полтора года с возможностью продления еще на один сезон, сегодня вечером проведет первую тренировку с новой командой.

Первый матч под руководством нового главного тренера «Челси» проведет завтра 27 января. В рамках 20-го тура чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж» приедет «Вулверхэмптон». Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

источник: ФК «Челси»
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