Томас Тухель: Уважаю наследие Лэмпарда, но с нетерпением жду дебюта в АПЛ

Томас Тухель прокомментировал свое назначение на должность главного тренера лондонского «Челси».

«Все мы относимся с глубочайшим уважением к работе Фрэнка Лэмпарда и наследию, которое он оставил в «Челси», – цитирует слова 47-летнего немца пресс-служба лондонского клуба. – В то же время я с нетерпением жду встречи с моей новой командой и дебюта в английской премьер-лиге, самом захватывающем футбольном чемпионате. Я благодарен за возможность присоединиться к семье «Челси». Это потрясающее ощущение!»

Тухель 29 декабря был уволен из «ПСЖ» после завоевания двух чемпионских титулов в лиге 1 и первого в истории парижского клуба выхода в финал Лиги чемпионов. Немец заключил с «Челси» контракт на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

В АПЛ новый тренер синих дебютирует завтра 27 января. «Челси» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

В данный момент команда занимает девятое место, набрав 29 очков.