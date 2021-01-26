«Аталанта» официально объявила о переходе Гомеса в «Севилью»

Итальянская «Аталанта» на своем официальном сайте объявила о переходе аргентинского нападающего Алехандро Гомеса в испанскую «Севилью».

По информации СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

Клуб из Бергамо приобрел аргентинца у харьковского «Металлиста» в сентябре 2014 года за 4,47 млн. Всего Гомес сыграл за «Аталанту» 252 матча, забив 59 мячей и сделав 71 результативную передачу.

Свой последний матч за сине-черных 32-летний футболист провел 16 декабря прошлого года, когда вышел на замену в выездной игре чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1). С тех пор главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини ни разу не включил Гомеса в заявку на встречи своей команды.