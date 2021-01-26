Дубль Соучека помог «Вест Хэму» обыграть «Кристал Пэлас»

В матче 20-го тура «Кристал Пэлас» в лондонском дерби уступил на своем поле «Вест Хэму» с результатом 2:3.

Форвард хозяев Вильфрид Заа открыл счет на третьей минуте, но уже на девятой гости отыгрались Томаша Соучека. На 25-й полузащитник сборной Чехии оформил дубль, а на 65-й победу команды Дэвида Мойеса обезопасил точный удар головой в исполнении Крэйга Доусона после розыгрыша углового.

На последней добавленной ко второму тайму минуте ворота «молотобойцев» поразил Миши Батшуайи (90+7), но у «Кристал Пэлас» не было времени даже на то, чтобы попытаться провести хотя бы одну атаку.

«Вест Хэм» одержал четвертую победу кряду и поднялся на четвертое место, набрав 35 очков.

«Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку таблицы, имея 23 очка.