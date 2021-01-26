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26 января 22:58
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Соучека помог «Вест Хэму» обыграть «Кристал Пэлас»

Команда Дэвида Мойеса поднялась на четвертое место в АПЛ.

В матче 20-го тура «Кристал Пэлас» в лондонском дерби уступил на своем поле «Вест Хэму» с результатом 2:3.

Форвард хозяев Вильфрид Заа открыл счет на третьей минуте, но уже на девятой гости отыгрались Томаша Соучека. На 25-й полузащитник сборной Чехии оформил дубль, а на 65-й победу команды Дэвида Мойеса обезопасил точный удар головой в исполнении Крэйга Доусона после розыгрыша углового.

На последней добавленной ко второму тайму минуте ворота «молотобойцев» поразил Миши Батшуайи (90+7), но у «Кристал Пэлас» не было времени даже на то, чтобы попытаться провести хотя бы одну атаку.

«Вест Хэм» одержал четвертую победу кряду и поднялся на четвертое место, набрав 35 очков.

«Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку таблицы, имея 23 очка.

30 января команда Роя Ходжсона примет «Вулверхэмптон». 31 января состоится матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль».

источник: «Советский спорт»
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