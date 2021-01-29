Леонид Федун: Реформа РПЛ должна учитывать изменения формата Лиги чемпионов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал перспективы изменения формата Лиги чемпионов и турнира российской премьер-лиги.

«Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран, состоящих в УЕФА, – отметил Федун в интервью для ТАСС. – Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные – беднее.

В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о проекте сокращения количества команд в лиге с 16 до 12.

Сегодня стало известно, что президент УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с руководителями самых богатых и титулованных европейских клубов об изменении формата Лиги чемпионов с целью предотвращения создания закрытой Суперлиги.