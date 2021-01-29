Источник: Клопп «давит» на окружение Мбаппе

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на телеканал Canal+, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп «оказывает серьезное давление на окружение Килиана Мбаппе», пытаясь убедить форварда «ПСЖ» и сборной Франции присоединиться к команде премьер-лиги.

Отмечается, что 22-летний нападающий общается с хавбеком «Ливерпуля» Фабинью, с которым они вместе выступали за «Монако». Бразилец обещал бывшему одноклубнику, что в случае подписания контракта, Мбаппе станет настоящей звездой английского клуба.

Напомним, что на прошлой неделе Мбаппе признался, что обдумывает, стоит ли продлевать контракт с «парижанами», поскольку его текущее соглашение истекает в июне 2022 года.