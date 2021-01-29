Кокорин не попал в заявку на выездной матч «Фиорентины» против «Торино»

Стали известны составы «Торино» и «Фиорентины» на матч 20-го тура чемпионата Италии.
Российский новобранец флорентийского клуба Александр Кокорин не попал в заявку команды Чезаре Пранделли.
«Торино»: Сиригу, Бремер, Льянко, Буонджорно, Синго, Лукич, Ринкон, Линетты, Ансальди, Дзадза, Белотти.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелла, Мартинес Куарта, Венути, Бонавентура, Амрабат, Кастровилли, Бираги, Рибери, Влахович.
Запасные «Фиорентины»: Террачано, Рикко, Борха Валеро, Куаме, Касерес, Баррека, Монтьель, Кальехон, Пульгар, Эссерик, Игор.