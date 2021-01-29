Сандро Шварц: В матче против «Актобе» недоработали в обороне

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого контрольного матча на втором тренировочном сборе с «Актобе» (2:2).

- Сегодня было много моментов, когда мы хорошо шли в прессинг, совершали много отборов. К сожалению, мы пропустили два мяча, недоработали в обороне. Что же касается игры в атаке, то мы создали достаточно много моментов, - цитирует специалиста пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после 19 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Первым матчем для команды после зимнего перерыва станет игра 1/8 финала Кубка России со «Спартаком». Встреча запланирована на 20 февраля