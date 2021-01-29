Игроки «ПСЖ» Верратти и Диалло заразились коронавирусом

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что двое игроков команды заразились коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Абду Диалло и полузащитник Марко Верратти. В соответствии с медицинским протоколом лиги 1 оба футболиста были отправлены на самоизоляцию.

Диалло в нынешнем сезоне провел 19 матчей, сделав одну результативную передачу. У Верратти 18 игр и два голевых паса.

«ПСЖ» после 21-го тура чемпионата Франции делит лидерство с «Лиллем». Обе команды набрали по 45 очков, но у парижан – преимущество по дополнительным показателям.