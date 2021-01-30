«Фиорентина» в концовке встречи упустила победу над «Торино»

Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Торино» (1:1) в выездном матче 20-го туре чемпионата Италии.
В составе гостей голом отметился Франк Рибери (67-я минута), у хозяев поля отличился Андреа Белотти (88).
Отметим, что 61-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «флорентийцев» Гаэтано Кастровилли, а на 71-й – защитник Никола Миленкович.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку команды.
После этой встречи ««Фиорентина» набрала 22 очка и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице серии А. «Торино», имея в активе 15 очков, занимает 17-е место.