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30 января 07:10
автор: Артур Гичунцев

«Ливерпуль» может арендовать центрального защитника «Нью-Йорк Ред Буллз»

Клуб вынужден пригласить нового игрока из-за кадровых проблем.

Защитник «Нью-Йорк Ред Буллз» Аарон Лонг попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, «красные» хотят арендовать 28-летнего игрока до конца текущего сезона. Таким образом, в руководстве хотят временно решить проблемы с составом.

Напомним, ранее в лазарете мерсисайдцев оказались Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

Напомним, Лонг выступает за первый состав «Ред Буллз» с 2016 года. В его активе 135 матчей, девять голов, два голевых паса и 16 желтых карточек. Также футболист провел 18 матчей за сборную США и отличился три раза.

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Публикация от Aaron Ray Long (@aaronraylong)

источник: «Советский спорт»
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