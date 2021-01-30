«Ливерпуль» может арендовать центрального защитника «Нью-Йорк Ред Буллз»

Защитник «Нью-Йорк Ред Буллз» Аарон Лонг попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, «красные» хотят арендовать 28-летнего игрока до конца текущего сезона. Таким образом, в руководстве хотят временно решить проблемы с составом.

Напомним, ранее в лазарете мерсисайдцев оказались Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес.

Напомним, Лонг выступает за первый состав «Ред Буллз» с 2016 года. В его активе 135 матчей, девять голов, два голевых паса и 16 желтых карточек. Также футболист провел 18 матчей за сборную США и отличился три раза.