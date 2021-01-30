Малафеев – о состоянии своей дочери: К сожалению, своими силами не получается победить зависимость

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что его дочь по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось обратиться в реабилитационную клинику.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», – написал Малафеев в соцсети.