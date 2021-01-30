Калиниченко уверен, что в матче «Аталанты» и «Лацио» будет забито больше трех мячей

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 20-го тура серии А «Аталанта» – «Лацио», который состоится 31 января.

«Оба клуба давно не проигрывали в чемпионате. «Аталанта» чуть чаще играет вничью. А у «Лацио» есть небольшая серия побед из четырех игр. Но это если мы берем только Серию А, конечно.

Сказать точно, кто выиграет, здесь трудно. По их недавнему матчу ясно одно – уступать никто из них не собирается. Я уверен в том, что голы здесь будут. Если забьют одни, то вторые начнут атаковать с большей силой. Вопрос только в том, когда счет будет открыт.

Моя ставка будет на количество забитых мячей. Их, я думаю, будет больше трех. Аналитики БК МарафонБет оценили вариант тотал больше трех голов котировкой 1.74», – цитирует Калиниченко портал Vseprosport.ru.