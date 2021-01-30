Бердыев, Семин и Семак вошли в рейтинг лучших тренеров мира

Сайт Clubelo опубликовал список лучших специалистов мира, который возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Вторым стал наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, а на третьем месте расположился португалец Жозе Моуринью, работающий с «Тоттенхэмом».
К слову, среди российских специалистов в списке оказались: Курбан Бердыев (экс-тренер «Рубина», 27-е место), Юрий Семин (бывший наставник «Локомотива», 37-е), Сергей Семак («Зенит», 108-е), Леонид Слуцкий («Рубин», 190-е), и Валерий Карпин («Ростов», 199-е).
Добавим, что белорусский тренер Виктор Гончаренко, работающий с ЦСКА, расположился на 218-й строчке, а немец Доменико Тедеско, возглавляющий «Спартак», занял 165-ю строчку.
источник: «Советский спорт»