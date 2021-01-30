СМИ: «Спартак» должен оформить трансфер Промеса до 31 января

Журналист De Telegraaf Майк Вервей поделился инсайдом о переговорах «Аякса» и «Спартака» по трансферу форварда Квинси Промеса.

Согласно источнику, чемпион Голландии поставил несколько условий московскому клубу. Первое – оформить сделку до 31 января. Второе – договориться с самим игроком и выполнить финансовые запросы руководства.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес уже согласовал контракт со «Спартаком».

Добавим, что футболист уже выступал за красно-белых. Это случилось в период с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.