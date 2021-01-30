Агент Маньяков: Промес будет в топовой форме еще два-три года. Это в лучшем случае

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о возвращении форварда «Аякса» Квинси Промеса в чемпионат России.

«Мне кажется, это больше ностальгия. Он интересный, классный футболист. На короткой дистанции он «Спартаку» поможет. Но всё зависит от того, каким путем сейчас красно-белые будут двигаться. Вдолгую лучше вместо Промеса найти молодого и перспективного. За те деньги, которые Промес просит, вполне реально найти более молодого футболиста с долгосрочной перспективой.

Здесь и сейчас Промес идеальный вариант. Игрок адаптированный, любимец болельщиков, все его примут на ура. Да и футболист он хороший. Но ему уже 29 лет. В лучшем случае он будет в топовой форме еще два-три года. Это в лучшем случае», – цитирует агента «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне Промес отыграл за «Аякс» 25 матчей, забил шесть голов и отдал один голевой пас.