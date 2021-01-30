«Реал» на своем поле уступил «Леванте»

Футболисты «Реала» проиграли «Леванте» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счетом 2:1. В составе мадридского клуба голом отметился Марко Асенсио (13-я минута), у гостей отличились Хосе Луис Моралес (32) и Рохер Марти (78).

На 64-й минуте нападающий «Леванте» Марти не смог реализовать пенальти.

Отметим, что на девятой минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «мадридцев» Эдер Милитао.

После этой игры «Реал», имея в активе 40 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Леванте» с 26 очками поднялся на девятое место.