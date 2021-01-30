«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Стали известны составы лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал»: Лено, Седрик, Луис, Холдинг, Бельерин, Джака, Парти, Смит, Мартинелли, Пепе, Ляказетт.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Мактоминей, Погба, Бруну Фернандеш, Кавани, Рашфорд.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, набрав 40 очков. У лидера «Манчестер Сити» – 44.
«Канониры» находятся на девятой строчке таблицы, имея 30 очков.