Фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба и устроили беспорядки. Матч против «Ренна» отменен

Матч 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Ренн» был официально отменен после того, как фанаты марсельского клуба прорвались на базу клуба с требованиями отставки президента Жака-Анри Эйро.

Как сообщает RMC Sport, защитник «Марселя» Альваро Гонсалес получил ранение спины после того, как в него бросили петарду. Для усмирения фанатов пришлось задействовать спецназ.

Болельщики недовольны нынешней формой команды Андре Виллаша-Боаша. «Марсель» потерпел три поражения подряд и опустился на седьмое место. От лидера чемпионата «Лион» марсельский клуб отстает уже на 14 очков.

Встреча «Марсель» – «Ренн» должна была пройти сегодня вечером 30 января на стадионе «Велодром» и начаться в 23:00 по московскому времени.