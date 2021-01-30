Голы Кьезы и Рэмзи принесли «Ювентусу» выездную победу над «Сампдорией»

В 20-м туре чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» на своем поле проиграла туринскому «Ювентусу» с результатом 0:2.

На 20-й минуте счет открыл Федерико Кьеза, замкнув прострел Альваро Мораты.

В компенсированное время второго тайма (90+1) победу «Старой синьоры» обезопасил Арон Рэмзи. Валлиец завершил быстрый контрвыпад, переправив мяч в ворота генуэзцев после передачи Хуана Куадрадо.

Стоит отметить, что в обеих успешных атаках туринцев принял участие Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 39 очков в 19 встречах и поднялся на третье место, обойдя «Рому». Команда Андреа Пирло одержала пять побед в шести последних своих матчах в рамках чемпионата.