«Марсель» выступил с официальным заявлением по поводу нападения фанатов

«Марсель» выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на клубную базу.

«Марсель» решительно осуждает атаку, которая была организована на клуб в середине дня в тренировочном центре «Робера Луи-Дрейфуса». Несколько сотен человек представляющих ультрас ворвались на территорию учебно-тренировочного центра.

Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизнь присутствующих (игроков, сотрудников правоохранительных органов, представителей службы безопасности и клуба). Были совершены кражи, автомобили получили повреждения. Пять деревьев были сожжены с единственной целью - уничтожить. Ущерб, нанесенный внутренней части зданий, составляет несколько сотен тысяч евро.

Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. У «Марселя» есть доказательства случившегося. Их сразу отправили следователям. В ближайшие часы будут поданы жалобы, чтобы отстоять права клуба в борьбе с этим варварством», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте французского клуба.

Напомним, что матч 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Ренн» был официально отменен после того, как фанаты прорвались на тренировочную базу «провансальцев» с требованиями отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.