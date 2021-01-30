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30 января 23:59

Стив Манданда: Спортивный кризис не может оправдать такой всплеск насилия

Фанаты ворвались на базу марсельской команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

Голкипер «Марселя» поделился эмоциями после нападения фанатов на тренировочную базу клуба.

- Я играю в «Марселе» 13 лет. Я знаю об этом клубе все. Знаю любовь и разочарование, которые он может вызывать. Но сегодняшние события меня огорчают. Подобные действия недопустимы. Спортивный кризис никоим образом не может оправдать такой всплеск насилия. Пришло время успокоиться, - приводит слова голкипера пресс-служба «Марселя».

Напомним, что матч 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Ренн», который должен был состояться в субботу, был официально отменен.

источник: ФК «Марсель»
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