Защитник «Аталанты» Ромеро заразился коронавирусом

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус

«Тест защитника Кристиан Ромеро, проведенный в пятницу, 29 января, дал положительный на Covid-19. Последующие тесты дали отрицательные результаты. У Ромеро нет симптомов, он находится дома в изоляции.

Клуб активировал все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировала власти о соответствующих процедурах», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте итальянской команды.

Добавим, что после 19 туров чемпионата Италии «Аталанта», набрав 36 очков занимает пятую строчку в тур6нирной таблице серии А.