«Палмейрас» обыграл «Сантос» и во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес

Футболисты «Палмейраса» одержал победу над «Сантосом» в финале Кубка Либертадорес.
Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на девятой минуте компенсированного времени матча забил Брено Лопес.
Отметим, что за «Палмейрас» выступает бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, отыгравший в этом встрече все 90 минут.
«Палмейрас» во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. В прошлый раз клуб из Сан-Паулу побеждал на турнире в 1999 году.
После победы в Кубке Либертадорес «Палмейрас» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре в феврале.
É NOSSA!#AméricaVerde #AlmaECoração pic.twitter.com/yzBIy7YZV9— SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2021
источник: «Советский спорт»