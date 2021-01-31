«Палмейрас» обыграл «Сантос» и во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес

Футболисты «Палмейраса» одержал победу над «Сантосом» в финале Кубка Либертадорес.

Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на девятой минуте компенсированного времени матча забил Брено Лопес.

Отметим, что за «Палмейрас» выступает бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, отыгравший в этом встрече все 90 минут.

«Палмейрас» во второй раз в своей истории стал обладателем трофея. В прошлый раз клуб из Сан-Паулу побеждал на турнире в 1999 году.

После победы в Кубке Либертадорес «Палмейрас» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре в феврале.